Duitsland wil autostrades privatiseren

Door: BV

In Duitsland zijn de snelwegen allemaal publiek bezit. Net als bij ons en in Nederland bijvoorbeeld. Maar in onder meer Frankrijk zijn de snelwegen niet zelden in private handen. De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble wil nu dezelfde weg inslaan.

En de burger betaalt

Dat komt vooral de verzuchtingen van banken met een grote financiële reserve tegemoet. Die willen immers met hun centen wat kunnen aanvangen. Momenteel kunnen die door historisch lage rentes niets meer aanvangen met hun reserves. De Duitse staat zou in z’n kosten kunnen snijden én van de verkoop van snelwegen op korte termijn een hele hoop extra geld kunnen binnenkrijgen. De dupe wordt de gebruiker van die snelwegen. Die zal er immers tol voor moeten betalen. Duitsland besliste daar al toe, maar deze maatregel zou daarin veel meer vrijheid bieden. Realiteit is het echter nog niet. Duitsland moet z'n grondwet aanpassen om deze maatregel door te kunnen voeren.