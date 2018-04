Minst BMW van allemaal is ontzettend populair

Door: BV

BMW vierde onlangs z’n honderdste verjaardag. Door vooral vooruit te kijken, want met je wat in je verleden te wentelen, verkoop je geen auto’s. Maar niet voor het merk z’n meest controversiële auto uit z’n geschiedenis introduceerde.

BMW 2 Serie

We hebben het over de 2 Series Tourer. De eerste BMW in een eeuw die zich aan de foute wielen door het verkeer sleept. En die bovendien zo ver als kan afstaat van de sportieve sedan die een halve eeuw lang synoniem stond voor het merk. Het is een busje. En dan nog een waarvoor BMW schaamteloos afkeek van aartsrivaal Mercedes. Het verschil met de B-Klasse bedraagt hooguit enkele millimeters. Niet moeilijk dus dat de echte merkadepten de neus ophaalden. Maar het grote publiek, dat het wellicht meer om de naam en het prestige te doen is, lust het wel. Dat ligt niet wakker van de aandrijflijn.

De duurste staat op 3

BMW verkocht tussen het begin van het jaar en september al ruim 77.000 exemplaren van het busje. Ruim een kwart meer dan afgelopen jaar. Het is ook voldoende voor een derde stek in het segment, hoewel de 2 Reeks veruit de duurste is. VW wist er van de Touran in dezelfde periode 88.169 te verkopen en claimt het hoogste schavot. De inmiddels niet meer zo frisse Citroën C4 Picasso houdt met 85.390 stuks goed stand op de tweede plaats.

BMW zal er niet zo van wakker liggen, want het heeft een veel belangrijker troef in handen. De gemiddelde transactieprijs van zo’n ‘2’ is immers € 35.600. Dat is véél meer dan de concurrenten, terwijl de premium Duitser (zoals dat steeds het geval is) niet zo veel meer kost om te bouwen. Dikke winst dus.

En waar zit Renault?

Renault vond met de Scénic zo ongeveer het segment van de compacte monovolume uit. Maar die auto komt in de top vijf niet eens voor. De Ford C-Max en Mercedes B (die 10% achteruit ging) vervolledigen die. Maar de nieuwe Scénic zou daar wel eens verandering in kunnen brengen.