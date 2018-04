Porsche 911 RSR heeft veel uithouding

Door: BV

Porsche zal op het aanstormende Autosalon van Los Angeles vooral nieuwe versies van de Panamera voorstellen. Maar dat is niet het enige nieuws dat het Duitse automerk naar Californië verscheept. Er zal ook (nog maar eens) een nieuwe variant van de 911 staan. Die krijgt de toevoeging RSR en is louter voor gebruik op het circuit bestemd.

En de 911 GT3 Cup dan?

De 911 GT3 Cup is ontwikkeld om aan een hele hoop wedstrijdregeltjes te voldoen. Deze RSR is dan weer specifiek ontwikkeld om in de GTE-wedstrijdklasse uit te komen. Voorheen heette die GT2. Ze rollen onder meer in het World Endurance Championship en de Le Mans Series. Verder dan een schets komt het bedrijf nu nog niet. Maar we kunnen al zeggen dat de Elfer onder een dikke vleugel rust. Porsche zegt dat de nieuwe creatie maximaal gebruik maakt van de mogelijkheden van het reglement.