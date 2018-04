Geen stille elektrische auto's meer binnen 3 jaar

Door: ADD

Elektrische en hybride auto's zullen in de VS vanaf 1 september 2019 niet langer stilletjes door de straten mogen sluipen, maar zullen geluid moeten maken. Althans bij lage snelheden. Daarover heeft het Amerikaanse agentschap voor verkeersveiligheid, de NHTSA een wet uitgevaardigd. Bedoeling is om met name blinden en slechtzienden in het verkeer beter te beschermen.

Volgens de wet moeten alle elektrische en hybride voertuigen met vier wielen en een gewicht van 4536kg of minder bij voorwaartse en achterwaartse bewegingen aan maximaal 30 km/u een geluid produceren dat mee met de snelheid verandert zodat andere weggebruikers doorhebben wanneer er geremd en gas gegeven wordt.

Elektrische motorfietsen en grotere voertuigen laat de NHTSA voorlopig nog ongemoeid - wegens een gebrek aan data.

Het is het waard

De NHTSA verwacht dat auto's (modeljaar 2020) die uitgerust zijn met een dergelijk systeem 2.464 verwondingen bij voetgangers en fietsers of omgerekend 45,68 sterfgevallen zullen voorkomen.

Maar het agentschap heeft ook een economisch argument. De kost voor de installatie van het systeem zal naar schatting 129,84 dollar bij hybride voertuigen bedragen en 54,99 dollar bij elektrische auto's. De EV's vallen in dit geval een beetje goedkoper uit omdat de constructeurs in de VS ze nu al met geluidsinstallaties uitrusten en ze dus alleen nog hoeven aan te passen. De meerkost die de installatie en het extra gewicht voor de geschatte 529.889 nieuwe voertuigen (modeljaar 2020) met zich meebrengt, beraamt de NHTSA op 83,5 miljoen dollar. En als je weet dat dankzij het aantal geredde levens 567,5 miljoen dollar uitgespaard wordt, is de rekening snel gemaakt. Het loont dus de moeite om levens te redden. Ook financieel.

En bij ons?

Ook bij ons is het een thema dat leeft. Zo heeft het Europees Parlement al besloten dat elektrische voertuigen meer geluid zullen moeten maken. Autobouwers zijn verplicht hun nieuwe elektrische en hybride auto's vanaf 1 juli 2019 met een akoestisch waarschuwingssignaal uit te rusten: het AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) en dat kan je hier horen.