Twee keer kijken naar 'nieuwe' Mazda CX-5

Door: BV

De Mazda CX-5 werd pas in 2012 gelanceerd. Amper 4 jaar geleden dus. In een autoleven betekent zulks dat een facelift zich stilaan opdringt. Maar Mazda vernieuwt de CX-5 helemaal, en tegelijk ook niet. Onderhuids is van alles aangepakt, maar aan het uiterlijk wilden de Japanners - die nochtans fier zijn op hun vooruitstrevendheid - niet raken. Ze zitten immers op een ei. De CX-5 verkoopt als zoete broodjes. Van deze generatie werden er al 1,4 miljoen verkocht. Heb je zin om effectief op leestekens te gaan letten, dan zie je wellicht wat details van de Mazda CX-4 of de RX Vision.

Wie is zijn tablet vergeten?

In het interieur valt het voortaan losstaande infotainmentdisplay op, alsmede de verhoogde aantal tierelantijntjes, zoals de aluminium ventilatieroosters en brede sierstrip aan de rechterzijde van het dashboard. Je bent tegenwoordig maar trendy als het eruit ziet alsof iemand z’n tablet in het dashboard vergeten is. De andere verbeteringen zijn subtiel, maar de Japanners claimen enkele centimeters extra bagageruimte, ook al is de wielbasis identiek gebleven. Tot slot de bagageruimte. Die meet 505 liter nu, een winst van 5 liter ten opzichte van het oude model. Al die cijfertjes onthullen overigens dat de CX-5 wellicht niet zo veel vernieuwd is als het bedrijf wil laten uitschijnen.

Strakker

De CX-5 wordt nu een Mazda voor de Playstation-generatie. Dankzij een systeem dat het koppel van de motor aanpast op basis van de stuurinput van de bestuurder en zo de acceleratie- en deceleratiekrachten in langs- en dwarsrichting kan reguleren. Het resultaat hiervan is een stabieler en vlakker bochtengedrag. Het 15% stijver geworden chassis helpt ook hierbij.

Wanneer te koop?

Mazda weet ook al wanneer de nieuwe CX-5 te koop zal zijn. Dat wordt midden volgend jaar. De prijzen zullen de hoogte in gaan.