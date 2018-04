Mercedes-Maybach S650 Cabrio: pure luxe

Door: ADD

In de VS presenteert Mercedes op de Los Angeles Auto Show de Maybach S650 Cabrio. Voor € 300.000. En omdat er vroeger wel al eens een Maybach flopte, hebben ze er dit keer een beperkte editie van gemaakt. Dat zou de begeerte moeten voeden. 300 stuks komen er van de Maybach S650.

Niet altijd even succesvol

Met de Maybach-modellen verbrande Mercedes vanaf 2002 een decennium lang veel geld. Het dure limo-duo Maybach 57 en 62 was te duur en al technisch verouderd toen het uitkwam. Na die mislukte jaren leeft Maybach sinds 2015 verder als een luxe versie van de grote Mercedesmodellen. Een soort uitrustingsniveau voor de superrijken. En nu is er dus de cabriolet.

V12 biturbo met 630pk

Technisch is de Maybach gebaseerd op de Mercedes-AMG S 65 Cabrio. En dat betekent een 6-liter V12 biturbo met 630pk en 1.000Nm koppel. Van 0 naar 100 is hij sneller dan een 911 (4,1 seconden), maar boven de 250km/u gaat hij niet, want dan moeit de elektronische begrenzer zich.

Het brandstofverbruik volgens NEDC van 12 liter klinkt als een slechte mop, maar dat zal de eigenaars worst wezen. De zeventrapsautomaat en luchtvering kennen we uit de AMG-versie. Het akoestisch dak (drie lagen) opent en sluit tot 60 km/u in 20 seconden.

Het zit ‘m in de details

Maar het zij de details in het interieur die ervoor zorgen dat de Maybach zich van de rest onderscheidt. Het dik, zacht leder voelt veeleer als een Rolls-Royce aan dan als een Mercedes. Het Maybachlogo op de zetels, het stuurwiel en de middenconsole maken een duidelijk statement: hier rijdt een solide multimiljonair. In het tapijt zinken de schoenzolen weg. De bekleding van het dashboard, de portieren en het opbergvak van de kap past Mercedes aan de lak aan.

Exterieur

Langs buiten ziet de Maybach er nauwelijks anders uit dan de normale S-klasse Cabrio. Een voorbumper met een nieuwe onderkant en talrijke chromen accenten duiden evenwel op het (prijs)verschil.

De 300 klanten krijgen er van de vriendelijke Mercedesdealer een exclusieve sleutelhanger uit nappaleer, een autopyjama en een set reistassen passend bij het leder erbij.