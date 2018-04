Deze Ferrari 250 GTO wordt de duurste auto ter wereld

Door: BV

Dat de Ferrari GTO een peperdure auto is, kan geen geheim genoemd worden. Het is ook een 250 GTO die vandaag het wereldwijde veilingrecord in handen heeft. In 2014 wisselde er één van eigenaar voor € 30 miljoen. En in een private deal zou er zelfs al eens 10 miljoen meer voor betaald zijn. Maar dit metaalblauwe exemplaar wil de lat nog hoger leggen. Daar wordt € 50 miljoen voor gevraagd.

Rijke geschiedenis

Er zijn geen onbelangrijke 250 GTO’s. Maar dan nog is dit een speciale. Het was pas de tweede auto die Ferrari bouwde. Hij werd eerst gebruikt als testauto door de fabriek en later tijdens z’n geboortejaar 1962 door onder meer Phil Hill geraced. Hij kwam ook aan de start van Le Mans, waar hij zesde werd.