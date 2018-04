Mitsubishi roept terug voor roest

Door: BV

Mitsubishi heeft last van roest. Dat mag blijken uit twee verschillende terugroepacties. De eerste omvat de Outlander. Daar kan water insijpelen in het scharnier van de ruitenwissers. Dat kan dan van binnenuit roesten, ook al zie je niets aan de buitenzijde. De wisser van modellen die tussen september 2006 en maart 2013 gemaakt zijn, kan daardoor plots stoppen met functioneren. In de VS dwingen de bevoegde instanties de fabrikant daarom om meer dan 100.000 Outlanders terug te roepen.

De tweede terugroepactie slaat op de Mitsubishi ASX. Op exemplaren die gebouwd zijn tussen augustus 2010 en januari 2015. Ook daar is roest de boosdoener. Maar hier kan het de ruitenwissermotor aantasten. Het effect is echter hetzelfde - de ruitenwissers kunnen het plots niet meer doen.