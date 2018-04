Heiligschennis!! De Porsche 911 RSR

Door: BV

In den beginne… toen dacht men nog dat de motor die voorbij de achteras lag voor een ongeziene tractie zorgde. En sturen, dat was wel op te lossen. Inmiddels is al lang gebleken dat ‘over de achterwielen’ eigenlijk fout is. Maar Porsche is heer en meester in het uitontwikkelen van al die problemen. Zo zeer zelfs dat het karakter er de jongste generaties behoorlijk onder lijdt. En nu is er deze 911 RSR. Gemaakt voor Le Mans met een opgefokte 4.0l boxermotor die… voor de achteras ligt. Een 911 met middenmotor dus. Wie nu z’n schouders ophaalt, mag zich niet langer een Porsche-purist noemen.

911 met middenmotor

Het mag duidelijk zijn: de 911 RSR brengt de grootste revolutie in de lange geschiedenis van de 911 met zich mee. Het onderstel, de carrosseriestructuur, het aerodynamische concept, motor en sequentiële versnellingsbak zijn compleet nieuw ontwikkeld – en het zal ons niet verbazen dat technieken hiervan vroeg of laat doorsijpelen naar de straat.

Ook is de éénzits 911 RSR zeer licht, dankzij bovenmatig gebruik van koolstofvezel. Niet meer dan 1.234 kilogram weegt hij. Bij een motorvermogen van 510 pk. Porsche denkt dat dit genoeg is om voor de prijzen mee te dingen tijdens onder meer de 24 Uren van Le Mans. Maar dat duurt nog eventjes. Eerst zien hoe deze 'revolutionaire' Elfer het doet bij de 24-uurs race van Daytona in januari 2017.