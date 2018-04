Elektrische VW Golf rijdt verder na facelift

Door: BV

De Volkswagen Golf heeft een facelift gekregen die subtiel was op esthetisch vlak, maar wat motoren en technologie betreft best wel wat om het lijf had. De details daarvan vind je hier.

Nu presenteert Volkswagen ook de opgefriste e-Golf. Nog steeds met unieke stijlelementen, zoals de eeuwige lichtblauwe accenten, maar ook met de stilistische tweaks die eerder werden voorgesteld. Maar het gaat even niet om een infotainmentsysteem met gebarenherkenning of een andere grille. Het echte nieuws zit onder de vloer. Daar is de 24,2 kWh accu vervangen door een exemplaar van 35,8 kWh. Daardoor rij je op één lading bijna de helft verder. Volkswagen geeft nu 300km op.