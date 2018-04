Een Mazda met uithoudingsvermogen

Door: ADD

Mazda mag dan wel beweren in de afgelopen vijf jaar zijn design consequent en grondig vernieuwd te hebben, creaties zoals de 'nieuwe' CX-5 spreken dat compleet zeggen. Dat de "Kodo" filosofie van de Japanners wel werkt en niet alleen op de weg, maar ook op de racebaan, moet nu deze RT24-P aantonen. Een prototype dat zichzelf in de 24-uur van Daytona gaat bewijzen, maar nu al op de Los Angeles Auto Show staat te blinken.

In zijn neus legden de ingenieurs een 2.0 viercilinder turbomotor, die volgens hen circa. 600pk zal oppompen en de racer moet helpen om in januari zijn eerste echte wedstrijd te winnen tijdens de 24 uur van Daytona, de eerste race in het IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2017.