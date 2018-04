Volkswagen zet 23.000 man op straat

Door: BV

We zegden het al eerder: Volkswagen plant een offensief met elektrische auto’s. dat moethet bedrijf in staat stellen om de zwarte geschiedenispagina met dieselgate om te slaan. Daarvoor zal € 3,5 miljard geïnvesteerd worden. Op korte termijn nog wel, want tegen 2020 moet de eerste in de showroom staan. Dat wordt wellicht de productieversie van de I.D. concept die eerder dit jaar te zien was op het Autosalon van Parijs.

“Elk nadeel heb ze voordeel”

Volkswagen-topman Herbert Diess wil de manier waarop z’n merken meerwaarde genereren grondig transformeren. Maar dat betekent ook dat ze met minder mensen gemaakt zullen worden. Daarvoor zet het bedrijf op korte termijn 23.000 mensen aan de deur. Dat levert ongeveer even veel op als er moet geïnvesteerd worden. De Duitse vakbondslui wisten wel uit de brand te slepen dat de productie van de elektrische auto’s van het merk in hun thuisland zal plaatsvinden. En terwijl er een hoop conventionele arbeidsplaatsen verloren gaan, worden er in de departementen die met technologie en informatica te maken hebben naar verwachting zo’n 9.000 posities gecreëerd.