NIO is Chinees, elektrisch en bloedsnel

Door: BV

NIO is een nieuw merk van het reeds bestaande NextEV, dat voor de Chinese thuismarkt elektrische auto’s fabriceert. De creatie werd EP9 gedoopt en wil de snelste elektrische auto ter wereld zijn.

Nu al 2 records

Om perfect een ander artikel van vandaag te illustreren, wil NIO z’n claim staven met twee records. Hij denderde de Nordschleife van de Nürburgring rond in amper 7’05”120. En over het circuit van Paul Ricard deed hij 1’52”78. Een verbetering van zo maar eventjes 47+ tellen.

Megacar

De term megacar is op z’n plaats want met 1.360pk heeft hij ook effectief 1 megawatt vermogen. Voldoende om naar 100 te accelereren in 2,7 tellen en door te stomen tot 313km/u. En hij kan met één acculading 427km ver geraken. Bizar feitje: de auto voldoet ook aan de LMP1-normen. Dat zijn de wedstrijdreglementen die van toepassing zijn op deelname in de 24-uurs-race van Le Mans in de topklasse van de prototypes. Zou Nio plannen hebben? Voor velen zou dat de enige kans zijn om hem eens te zien, want de productie-aantallen worden bijzonder laag.