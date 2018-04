Lego Jeep Wrangler is opmerkelijk gedetailleerd

Door: BV

Lego heeft een traditie in het bouwen van grote voertuigen. Die werden doorheen de jaren almaar fijner en gedetailleerder. En ook de fans laten zich niet onbetuigd. Via het Lego Ideas programma kan een ontwerp van een fan in de winkelrekken eindigen. Het gebeurde al met een Caterham uit blokjes (die je hier kan zien) en nu maakt deze Jeep Wrangler een grote kans.

De bouwer, Kim Chiho, keek erg goed naar de Wrangler. Er was veel oog voor detail. Zo is bijvoordeeld de hard top verwijderbaar en zit daaronder de correcte constructie met verstevigingsbalken. Maar Kim heeft zo te zien nooit de motorkap van de Wrangler opengetrokken. Het model heeft immers een dwars gemonteerde krachtbron, terwijl het echte ding z’n centrale in de lengte heeft liggen.