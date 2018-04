Historisch automerk Cord werkt aan revival

Door: BV

Toen Cord in 1929 door moedermerk Auburn werd bedacht, was het best een revolutionaire autobouwer. Het Amerikaanse merk pionierde een opvallende vormgeving naast technische innovaties als voorwielaandrijving en weggestoken koplampen. Maar het was geen lang leven beschoren, want in 1932 werd de stekker er weer uitgetrokken. In 1936 werd het nog eens geprobeerd. Toen duurde het slechts een jaar.

Maar Cord werkt nu aan een revival. Een Amerikaanse miljonair kocht de merkrechten in 2014. Tot op heden waren de Amerikaanse regels te streng om zomaar een automerk met beperkte oplage te kunnen starten, maar een recente versoepeling maakt meer mogelijk. En nu broedt de eigenaar op beperkte oplages van replica’s. Als het ervan komt, zullen ze er dus nog steeds hetzelfde uitzien.