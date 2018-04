Audi schaft Quattro af

Door: BV

Er rommelt wat bij de sportieve tak van Audi. Eén en ander heeft wel wat met de nieuwe topman te maken. Dat is Stephan Winkelmann, die het vroeger bij Lamborghini voor het zeggen had. Die wil binnen enkele jaren het aantal RS-modellen verdubbelen. En hij vindt ook dat Quattro GmbH, de officiële bedrijfsnaam, niet zo lekker bekt. Dat wordt nu, na 33 jaar, Audi Sport GmbH.

Meer Audi Sport-modellen

De Duitser, die nu waakt over het lot van 1.200 werknemers, vindt dat de nieuwe naam beter past bij de toekomstige activiteiten van het bedrijf. Omdat Quattro synoniem staat voor vierwielaandrijving en dat nu opzij wordt geschoven, is het niet uit te sluiten (ja, zelfs waarschijnlijk) dat Audi Sport zich ook over modellen gaat ontfermen die hun aandrijving beperken tot twee wielen.