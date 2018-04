In deze landen zijn winterbanden verplicht

Door: ADD

In sommige Europese landen wordt het vanaf morgen, 1 december, verplicht om met winterbanden te rijden, al volstaan ook de meeste alleseizoensbanden (die kwalitatief echter vaak te wensen overlaten). Ongeacht de weersomstandigheden mag er dan alleen met autobanden met een M+S-label gereden worden. Ons dossier winterbanden kan je hier trouwens nog eens herlezen.

Oost-Europa

Wie na 1 december een reis naar Estland, Finland, Letland of Litouwen plant, moet zijn auto met winterbanden uitrusten. In bijvoorbeeld Bosnië, Servië en Slovenië geldt de verplichting al vanaf begin november. In de meeste landen mag je tussen eind maart en midden april weer op je zomerbanden overschakelen.

Duitsland en co

Afhankelijk van het land gelden er echter andere regels. In Duitsland en zijn buurlanden Luxemburg, Oostenrijk en Tsjechië zijn winterbanden bijvoorbeeld enkel onder bepaalde weersomstandigheden verplicht. Concreet is dat meestal bij sneeuw, ijs of andere winterse smurrie.

Een speciaal geval is (zoals steeds) Zwitserland. Ook al zijn er daar geen winterbanden verplicht, toch kan de bestuurder bij een ongeval met zomerbanden op winterse wegen aansprakelijk gesteld worden of worden er boetes uitgeschreven als je in de winter het verkeer hindert omdat je zonder aangepaste banden rijdt.

Frankrijk en co

In Frankrijk, Italië, Kroatië en Hongarije zijn winterbanden enkel in bepaalde gebieden, zoals de bergen, verplicht. Een verkeersbord maakt je dan op de verplichting attent.