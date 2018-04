WM Motors wil de EV-markt veroveren

Door: BV

In China springen de nieuwe automerken als paddenstoelen uit de grond. De jongste telg is WM Motor. Een bedrijf dat is opgericht door Freeman Shen. Die was vroeger de baas bij Volvo China en had de hand in de overname van dat Zweedse merk door Geely. Inmiddels is de man dus aan een nieuw hoofdstuk toe.

Alleen elektrische auto’s

Dat het menens is, moet blijken uit de investeringen. WM Motors heeft net de eerste steen van een nieuwe productiefaciliteit gelegd. Dei zal bijna een miljard euro kosten. In 2018 moeten de eerste vierwielers eruit rollen. En vervolgens moet het merk tot 2025 elk jaar een nieuw model kunnen lanceren.

Vier concepts zijn er nu al. Dat zijn een monovolume, een SUV, een hoog op poten staande break en een meer conventionele sedan. Allen hebben ze een gelijkaardig design. Details zijn schaars. Wat we wel weten: elke auto zal louter elektrisch aangedreven worden en WM mikt op een prijs die voldoende scherp moet zijn om ervoor te zorgen dat consumenten het ook zonder overheidssubsidies kunnen betalen.