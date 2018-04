BMW 7-Serie not made in Germany

Door: BV

BMW bouwt al lang niet meer al z’n auto’s in Duitsland. De SUV’s van het bedrijf komen bijvoorbeeld uit de VS. Maar ook in Indonesië staat een fabriek. Die hoeft zich niet te beperken tot de instappertjes van het merk. Neen, daar in Azië loopt tegenwoordig ook het vlaggenschip van de band. Door lokaal te produceren hoopt BMW de winst op de te krikken in Zuid Azië, onder meer (maar zeker niet beperkt tot) door de lagere transportkosten. Het moet het bedrijf ook in staat stellen om sneller in te spelen op de markten en klanten een kortere wachttijd te geven. De afgelopen vijf jaar werd in het project ruim € 12 miljoen geïnvesteerd. Het is niet de bedoeling dat de Siebeners met Indonesisch bloed naar onze contreien worden geëxporteerd.