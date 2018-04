Vrouwen aan het stuur in Saoudi Arabië?

Door: BV

Er zijn niet veel landen die vrouwen het rijden verbieden. Sterker nog: er is er eigenlijk maar één waar het effectief wet is: Saoudi Arabië. Er zijn wel nog enkele naties en regio’s waar het in de praktijk niet voorvalt, maar waar het op z’n minst niet op schrift staat. Maar als het afhangt van één lid van de koninklijke familie, Prins Alwaleed bin Talal, dan wordt het nu toch tijd dat vrouwen achter het stuur mogen kruipen. De prins tweette naar zijn 5,4 miljoen volgers: ‘stop het debat, tijd voor vrouwen om te rijden’.

Dat de tweet er voor ophef zorgde, mag blijken uit het feit dat er achteraf een vier pagina’s lange verklaring voor werd uitgegeven. Daarin motiveert Alwaleed de verklaring, onder meer door te stellen dat het een beperking is van de rechten van de vrouw en dat het een bijzonder grote kost is voor de Saoudische economie. De noodzaak om chauffeurs voor vrouwen te voorzien - veelal gastarbeiders - of steevast een taxi te nemen kost jaarlijks miljarden.

Dat vrouwen het stuur mogen nemen is er volgens vele Moslims een inbreuk op de Sharia, de Islamitische wet.