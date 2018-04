Wat denk je van een Ford Fiësta cabrio?

Door: BV

Al sinds 1976 bestaat de Fiësta en al die tijd heeft Ford het niet opportuun geacht om er een dakloze versie van in de catalogus te zetten. Van de eerste twee generaties zag je nog wel eens een exemplaar van een onafhankelijke (dak-)fabrikant of een moedige doe-het-zelver. Het dak eraf zagen maakte toen niet zo veel uit. Inmiddels zijn die er echter niet meer.

Geen plannen voor Ford Fiësta Cabriolet

Ford heeft, voor alle duidelijkheid, evenmin plannen voor een versie met klapdak van de zopas voorgestelde nieuwe generatie Fiësta. Maar omdat die weer dat groter werd en zo stilaan Ford Escort-afmetingen heeft, kan je je de vraag stellen of dat geen goed idee zou zijn. De Ford Escort en de daarop volgende Focus was immers wél populair zonder dak, tot het einde van de metalen klapdak-trend er een einde aan stelde. Photoshopper X-Tomi toont alvast dat de Fiësta op stijlvlak de aanslag in elk geval zou doorstaan. Meer over de (echte) nieuwe Ford Fiësta lees je hier.