Pagani versus Maybach = dure grap

Door: BV

Er bestaat niet zoiets als een normale Pagani Zonda. Maar het exemplaar on de foto is uniek en heet ZoZo. Dat komt omdat hij eigendom is van de eigenaar van de Japanse modeketen ZoZotown. Het paarse en carbon uiterlijk ziet er even niet meer zo fris uit, gezien hij onzacht in aanraking kwam met een andere auto. De schade is niet terminaal, maar aan een Pagani kost zelfs het minste akkefietje fortuinen. En om het helemaal een duur ongeluk te maken was de andere auto die betrokken was bij het ongeluk een Maybach. We kunnen dus gerust stellen dat het euvel in een luxueuze buurt in Japan voorviel.