Ferrari 488 Challenge doet het met turbo's

Door: BV

Op de weg zie je steeds meer motoren met een turbo. Dat helpt namelijk bij het downsizen. Maar ook in de racerij maken turbo’s almaar meer furore. De techniek ging er immers op vooruit. Bij Ferrari is de 488 Challenge - die de 458 Challenge vervangt - de eerste van alle Challenge-Ferrari’s die ‘m krijgt.

Gebaseerd op Ferrari 488 GTB

Aan de basis is de 488 Challenge gelijk aan de 488 GTB die ook turbo's heeft. De motor wordt er gewoon van overgenomen: een 3.9 liter V8-biturbo met 670pk. Daarna heeft Ferrari Scuderia wel degelijk de handen uit de mouwen gestoken en het koetswerk onder handen genomen om flink meer neerwaartse kracht te kunnen opwekken. En ook de andere techniek, zoals ophanging, schakeldoos en differentiëlen zijn onder handen genomen.

Dat is gelukt, want op Ferrari's thuiscircuit Fiorano is de 488 Challenge een volle seconde sneller dan zijn voorganger op basis van de 458 Italia. Met name de kortere versnellingsbakverhoudingen en een betere koppelverdeling (dank u, turbo) doen een duit in het zakje. Maar ook het lagere gewicht en de verbeterde aerodynamica helpen mee, aldus Ferrari.

Feestje

De race-488 markeert meteen het 25-jarige bestaan van de Ferrari Challenge-klasse. Sinds 1992 zijn meer dan duizend coureurs aan de start hiervan verschenen. En de teller loopt snel op, want de formule is nog steeds erg populair in Azië en de VS.