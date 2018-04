De nieuwe Opel Insignia: dit is 'm!

Door: BV

Opel Insignia Grand Sport is het dus voortaan, voluit. Want twee contradictorische termen (groot en sportief in casu) met elkaar verlijmen, dat is in marketingtermen altijd een goed idee. De Insignia heeft natuurlijk ook wel een ruimer bemeten koetswerk. Dat moet doen denken aan de Opel Monza Concept uit 2013. En dat straalt sportiviteit uit. Breng daar maar eens wat tegenin.

Niet langer, wel breder

Terug naar de maatvoering. Het is er niet aan te zien, maar in lengte verschilt de Insignia Grand Sport slechts marginaal van zijn voorganger. Dat vertekenende beeld heeft te maken met de spoorbreedte en de wielbasis die beide wel fors groter zijn toegenomen. Om precies te zijn respectievelijk 11 en 92 millimeter. Vooral dat laatste zal je merken. Tien centimeter is namelijk een aanzienlijke winst. Het zal dan ook ontegenzeggelijk bijdragen aan de beenruimte achterin. Daar was de Insignia van de huidige generatie nooit echt een uitblinker in.

Door de gewijzigde proporties maakt de Insignia een potigere indruk. Dit zonder overigens lomp over te komen, iets dat het uitgezwaaide model nog weleens naar zijn hoofd kreeg geslingerd. Opel heeft daartoe tevens de daklijn met bijna 3 centimeter laten zakken en de wielen zover mogelijk op de hoeken geplaatst. Daardoor is er wel iets ingeleverd op de bagageruimte. Die meet voortaan standaard 490 tot 1.450 liter (met de achterbank neergeklapt). De volumes die je in de laatste Vectra kreeg, die veel ruimer was, zijn nog slechts een verre herinnering…

En binnenin?

In tegenstelling tot de buitenkant doet de Insignia Grand Sport niet aan de Monza Concept denken. Eerder aan de Astra en daarmee diens zakelijke en overzichtelijke inborst dan aan de futuristische sfeer in de Monza. Maar je krijgt wel wat snufjes. Dat moet immers.

We noemen zoal Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist met Lane Departure Warning en Rear Cross Traffic Alert, een systeem dat objecten (binnen 20 meter links en rechts naast de auto) weet te detecteren en indien nodig ingrijpt. Ook nieuw is een head-up display dat informatie kan weergeven over de gereden of ingestelde snelheid, verkeersborden en navigatie. En laten we vooral de IntelliLux LED-matrixverlichting niet vergeten. Die bestaat bij de Grand Sport uit 32 LED-elementen – twee keer zoveel als bij de Astra. Opel is er erg fier op.

Comfort

Als het op comfort aankomt pakt de nieuwe Insignia wederom uit met AGR-gecertificeerde voorzetels. Uiteraard compleet nieuw ontworpen voor nog betere steun aan alle ledematen. Bovendien gaf het Opel meteen de gelegenheid om naast de bekende geheugen- en ventilatiefuncties ook een massagefunctie in te bouwen. Passagiers achterin zitten op hun beurt comfortabeler dan ooit dankzij geïntegreerde stoelverwarming in de buitenste zitplaatsen. Ook zonder meer welkom tijdens de koude dagen is de verwarmde voorruit.

Op het gebied van entertainment is er de nieuwste generatie IntelliLink met voortaan ondersteuning van Apple CarPlay, Opel OnStar, de handige persoonlijke mobiliteitsassistent van Opel, en een ingebouwde Wi-Fi-hotspot. Op die laatste kunnen zeven apparaten tegelijk internetten.

Weer strakker

Deze grote Opel moet niet alleen dynamisch ogen, maar ook zo rijden. Dat zijn niet onze woorden, maar die van Opel, een resultaat van onder andere het lagere leeggewicht. De gewichtsbesparing bedraagt zo'n 60 kilogram en kan, afhankelijk van de uitvoering, oplopen tot liefst 175 kilogram.

In combinatie met het verbeterde FlexRide-onderstel vormt dit de basis voor een strakker en scherper stuur- en weggedrag. Helaas laat Opel nog niet weten aan welke aandrijflijnen dit gekoppeld kan worden. Dat volgt later. Er zit in elk geval een gloednieuwe 8-traps automaat tussen, evenals een sterker opgewaardeerd 4x4-systeem waarbij twee elektronisch aangestuurde multiplaat-koppelingen het voormalige achter-differentieel vervangen.

Wanneer is de nieuwe Opel Insignia er?

Opel is er vroeg bij. De Insignia Grand Sport beleeft zijn wereldpremière namelijk pas op de Autosalon van Genève, in maart. De marktintroductie vindt plaats in het tweede kwartaal van volgend jaar. Prijzen volgen tegen die tijd. Nog eventjes geduld dus. Zeker als de interesse uitgaat naar de Sports Tourer-stationwagen of de stoere Insignia Country Tourer.