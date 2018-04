Donkervoort D8 GTO-RS is niet duur genoeg

Door: BV

Van dagelijkse bruikbaarheid moet hij het niet hebben. Van comfort of snufjes evenmin. De Donkervoort D8 GTO-RS is een machine voor het onversneden rijplezier. Aan z’n carbon-intensieve bouw en over lage oplages gespreide ontwikkelingskost kan je z’n flinke prijs wijten. Ruim € 150.000 voor een auto die zelfs spaarzaam omspringt met mousse in de zetels, dat is niet van de poes. Maar, zo blijkt, het is niet duur genoeg.

Van 40 naar 65

De Nederlandse nicheconstructeur Donkervoort zou eerst niet meer dan 40 stuks bouwen. Maar dat worden er 65. Want de vraag is veel groter dan voorzien. Daarvoor wordt er nog wel een extra editie uitgevonden. Die Race Edition, waarvan het aantal tot 10 zal oplopen, krijgt een sequentiële versnellingsbak en is voor circuitgebruik afgesteld. Logisch, want je mag er niet mee op de openbare weg. Details over de prestaties vind je hier.

Even wachten

Wie er één wil, moet zich eerst erg hard haasten, anders zijn ze weer uitverkocht. En dan erg veel geduld oefenen, want het is 2018 eer je hem krijgt.