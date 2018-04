Verrassing: Ferrari J50

Door: BV

Ferrari’s uit een gelimiteerde oplage maken uitermate veel kans om een goede investering te zijn. En daarom zijn er heel wat mensen die voor zo’n Italiaanse raspaard graag wat meer neerleggen. Véél meer. Als het tenminste exclusief blijft. De Italianen lossen dat op door eens wat vaker een speciale variant te laten pennen. Deze J50 moet vieren dat het bedrijf 50 jaar actief is in Japan.

Bovenop de 488 Spider

De aangepaste koets staat bovenop de ingewanden van een Ferrari 488 Spider. Het is er nog wel wat aan te zien, vooral binnenin. De 3,9l V8 met twee turbo’s is voor de gelegenheid wat verder opgedreven. Die levert nu 690 in plaats van 670pk. Prestaties gaf het merk niet vrij, maar een blik op het rapport van de 488 Spider leert dat 3 seconden voldoende moet zijn voor de honderdspurt, naast een top van 325km/u.

Slechts 10 stuks

De prijs kennen we niet, maar echt veel doet het er niet toe. Ferrari zal er slechts 10 exemplaren van bouwen en je kan er donder op zeggen dat ze al allemaal de deur uit zijn.