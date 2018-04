Bugatti-ontwerper trekt naar... Hyundai

Door: BV

Alexander ‘Sasha’ Selipanov is één van de meer getalenteerde leden van het Bugatti-ontwerpteam. Maar hij zegt het Franse merk vaarwel. Niet om naar pakweg Pagani of Koenigsegg te trekken, maar om het pad van onze landgenoot Luc Donckerwolke te volgen. Hij gaat zich bezighouden met Genesis, het premiummerk van Hyundai.

Atypische designer

De Georgiër is geen dertien-in-een-dozijn-penkunstenaar. Hij is fan van rock en heavy metal en weigert zich in kostuums van bekende merken te heisen. Hij studeerde aan het prestigieuze Art Center College of Design in Californië en werd daarna aangeworven bij Volkswagen. Binnen de groep verkaste hij eerst naar Lamborghini om er in 2010 mee aan de wieg van de Huracan te staan.

Van Bugatti naar Genesis

Selipanov werkte aan het uiterlijk van de Bugatti Chiron. Heel wat van z’n ideeën werden door de directie geaccepteerd, alleen z’n geprefereerde neus moest minder extreem gemaakt worden. Bij Genesis mag hij meewerken aan een merk dat nog geen geschiedenis of stijltaal heeft. Voor een ontwerper een gouden kans.

