Alpine werkt aan SUV met Mercedes-genen

Door: BV

Volgend jaar krijgen we de nieuwe Alpine sportwagen in z’n definitieve vorm te zien. Eindelijk. Dat heeft zo lang geduurd, dat het merk hoopt dat er al een hoop mensen een bestelbon tekenen zonder het definitieve uiterlijk te hebben gezien. Maar de sportieveling is slechts het begin van wat een hele modelreeks moet worden.

En wat staat bovenaan de verlanglijst?

Een SUV natuurlijk. Liefst van de compacte soort. Dat is immers hét trendy product van het moment. Dat zulks wat moeilijker met sportiviteit te rijmen valt, hoeft tegenwoordig al lang geen bezwaar meer te zijn. Als het maar wat sportief oogt. Maar waar haalt Alpine zo’n platform? Wel, niet van Renault, zo zegt de geruchtenmolen. Maar wel van Mercedes.

Infiniti achterna

Renault-Nissan heeft immers een fijne deal met Mercedes. Beide groepen lenen bij elkaar als ze wat nodig hebben. Zo vond de kleine 1.5l diesel z'n weg naar Mercedes, is de Citan van dat merk eigenlijk een verklede Kangoo, zal de nieuwe Mercedes-pickup het onderstel van de Nissan Navara (en wellicht nog wel wat meer) gebruiken en zo kunnen we nog wel even doorgaan… Nissans luxemerk, Infiniti, probeert met de QX30 bijvoorbeeld voet aan grond in Europa te krijgen. Met een auto die gebaseerd is op de Mercedes GLA. En je hoeft niet lang te zoeken om dat te zien.

Alpine wil van hetzelfde platform gebruik maken. Het zegt er nu al bij dat dat niet betekent dat het om een verklede Mercedes zal gaan, maar dat het zich van een eigen exterieur- en interieurdesign zal bedienen. Niet zelden valt een merk op dat vlak door de mand, maar laat ons de Fransen voorlopig het voordeel van de twijfel gunnen.

De GLA heeft overigens wel wat te bieden dat Alpine met recht en reden zou kunnen interesseren. Want de Mercedes bestaat in een AMG-variant met een bijzonder krachtige 2-liter viercilindermotor. Het wil ook zeggen dat de potiger versies met vierwielaandrijving uitgerust kunnen worden.

Als Alpine nu eerst eens z’n sportwagen gelanceerd krijgt…