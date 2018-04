Gelekt: Volkswagen Tiguan Allspace

Door: BV

Volkswagen komt op de markt met een langere versie van de Tiguan. Die gaat Allspace heten en debuteert op het Autosalon van Detroit, begin volgende maand. De echte details zijn nog onder doek, maar omdat Volkswagen nu eenmaal niet overloopt met fantasie kan je je al perfect voorstellen hoe die eruit zal zien. Zelfs dat is nu echter niet meer nodig. Op het www zijn immers afbeeldingen opgedoken waarop de Tiguan L te zien. Dat is meer dan waarschijnlijk de Chinese evenknie van de Allspace.

11cm extra wielbasis

Het uiterlijk is dat van een Tiguan met wat meer ruimte tussen de voor- en achteras. 11cm om precies te zijn. En daarmee heft de Duitser zich in het gebied van dochtermerk Skoda, dat precies in dat marktsegment z’n Kodiaq neerzet. Inderdaad, ook met zeven plaatsen.