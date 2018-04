G-Power loodst de AMG GT naar 618pk

Door: ADD

G-Power verwierf vooral bekendheid met het aanpassen van BMW-modellen, maar afgelopen jaren kon de tuner het niet laten af en toe eens een Mercedes-AMG onder handen te nemen. Zoals nu de AMG GT.

Krachtiger dan de AMG GT van Brabus

Aan de buitenkant zijn de wijzigingen, afgezien van de gesmede velgen, minimaal. Het zit ‘m allemaal onder de lange motorkap. De Bi-Tronik 5 module van G-Power brengt de standaard 462pk en 600Nm sterke Duitser naar 618pk en 755Nm. Een stijging van zo maar eventjes 156pk en 155Nm. En dus dat deze AMG GT van G-Power het 18pk beter dan die van Brabus of 6pk beter dan de Mercedes-AMG E63 S met vierwielaandrijving.

€ 641 per 0,10 sec

De Bi-Tronik 5 module kost € 2.566. Dit is dus de prijs die je betaalt om vier tienden bij de sprint te winnen. Want eenmaal aangesloten schiet de AMG GT in 3,6 seconden (in plaats van precies 4 seconden) naar 100km/u.