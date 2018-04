Vanderhall Venice mist een wiel, is toch leuk

Door: BV

Het klinkt alsof het van bij onze Noorderburen afkomstig zou kunnen zijn. Maar Vanderhall zit ergens in het verre Utah. En het maakt iets wat bijzonder on-Amerikaans is. Geen brute vierwieler, maar een fijne open tweezitter waar je je elleboog bij voorkeur uit laat hangen. Vooraan heeft hij gewoon twee wielen, waardoor hij nog best vlak en stabiel de bocht moet aansnijden. Maar achteraan doet hij het met één enkel wiel.

Potje koken

Het recept is niet nieuw. Verre van zelfs, getuige de Morgan Threewheeler. Of de Polaris Slingshot. Of ook de Can-Am Spyder in onze testrubriek. Vanderhall beperkt zich in casu tot voornamelijk auto-ingrediënten, wat lang niet voor de hand ligt. Geen motor uit een tweewieler, een quad of een jetski, maar een viercilinder van GM. 1.4l groot en met een turbo zodat er toch 200pk wordt uitgesleurd. En dat is allemaal voor dat ene achterwiel waar ter compensatie extra kleverig rubber omheen zit.

Zo duur is carbon

Vanderhall had al een driewieler die technisch erg verwant is. Maar die heeft een carbon koetswerk en kost op een haar na $ 60.000. Deze heeft conventionele kunststofpanelen en dat scheel de halve borrel, eerder dan louter een slok. Letterlijk, want de vanafprijs is net geen $ 30.000. Naar Europa worden ze nog niet gehaald, maar een driewieler is een stuk minder uitdagend om te importeren dan een vierwieler. Het is niet uitgesloten dat iemand het probeert.