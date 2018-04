Dit is een Mercedes GLA met wijzigingen

Door: BV

Op het Autosalon van Detroit stelt Mercedes een ‘nieuwe’ GLA voor. Het is je vergeven als je dat aan de hand van deze teaserfoto niet kan opmaken. De Duitsers gaan immers voor een facelift van het subtiele type. We menen wat aanpassingen aan de bumper, grille en lichtunits op te merken en dergelijke detailaanpassingen kan je ook aan de achterzijde verwachten. Wat er onderhuids wijzigt, laten we je weten zodra het merk daar iets over lost.