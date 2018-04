Chrysler Portal Concept moet het busje van de toekomst worden

Door: BV

Over enkele dagen gaat in Las Vegas de Consumer Electronics Show (CES) van start. Op dat evenement dat ooit voorbehouden was voor elektronische gadgets, staan tegenwoordig meer en meer automerken. Dat is immers hipper dan een autosalon.

De Portal Concept moet de wow-factor oproepen met een prominent LCD-scherm dat bijna net zo breed is als het dashboard en een dubbele set schuivende deuren. En dan heb je het unieke stuurwiel nog niet gezien. Of de 10 (!!) docking stations voor allerhande mobiele toestellen.

De Chrysler Portal Concept is in staat tot het zogeheten ‘level 3 autonomous driving’. Dat betekent dat hij op de snelweg op z’n vak kan blijven zonder hulp. Een 100kWh accuset moet ervoor zorgen dat je 400km ver raakt op één lading. De elektromotor drijft louter de vooras aan.