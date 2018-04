Tesla Autopilot verdacht in woonkamerincident

Door: BV

Tesla balanceert bij nogal wat klanten op de radicale grens tussen verafgoding en vervloeking. Zolang z’n auto’s het goed doen, staan de fans met een Apple-achtig fanatisme op de bühne om hun merk te verdedigen. Maar dat wordt nogal snel vervloeking. De Zuid-Koreaanse zanger en acteur Ji Chang Son, die inmiddels in het zonnige Californië resideert, ruilde net z’n fanpet voor die van een tegenstander. De acteur beweert immers dat z’n witte Model X op hol sloeg en daardoor in zijn woonkamer belandde. De ravage was aanzienlijk.

Fout in autopilot?

Son beweert dat z’n gevleugelde Tesla in de woonkamer terecht kwam door een fout in de autopilot. Dat stukje technologie wordt door klanten vaak bovennatuurlijke eigenschappen toegedicht. Hij daagt Tesla voor de rechter en vraagt schadevergoeding. Tesla mag zich daardoor nog maar eens verdedigen. Het merk zegt dat uit een data-analyse bleek dat Son op het cruciale moment niet de rem, maar het gaspedaal induwde. De rechtbank mag het finale oordeel vellen.