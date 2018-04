FF 91 van Faraday Future wil Tesla Model X KO slaan

Door: BV

Faraday Future is een kakelvers automerk dat graag Tesla achterna wil. Het hoofdkwartier is in Los Angeles, maar de centen komen uit China.

De FF 91 is de eerste auto die het merk voorstelt. Dat gebeurt op CES in Las Vegas, een elektronicabeurs. Daar wil het merk alvast de Tesla Model X afdrogen. In cijfers lukt dat. 1.050pk, 1.800Nm, vier elektromotoren en een honderdsprint in 2,5 seconden. En voldoende accucapaciteit voor een theoretisch bereik van 700km.

Half-autonoom

Behalve volledig elektrisch is de FF 91 ook semi-autonoom. Inderdaad, net zoals de Tesla. Om zonder interventies van de bestuurder te kunnen rijden is de FF 91 uitgerust met dertien radars, tien HD-camera's, twaalf ultrasone sensoren en een inklapbare 3D-lidar in de motorkap.

Nu al reserveren

Helemaal klaar is de FF 91 niet. Maar je kan hem nu al reserveren. Daarvoor moet je $ 5.000 overmaken. Nog zo’n truc die het bij Tesla gezien heeft. Faraday Future heeft ook niet veel keuze, want het geld is er al helemaal op. Daardoor hangt de toekomst al aan een zijden draadje.