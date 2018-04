Bloedstollende Kia Stinger eind dit jaar bij de dealer

Door: BV

In 2013 toonde Kia de GT4 Stinger Concept. Een auto die veel te ambitieus, sportief en ‘upmarket’ was voor het Zuid-Koreaanse Kia om zich aan te wagen, toch? Wel, nu stelt het merk op het Autosalon van Detroit de Stinger voor. Een auto, nu wel met vier deuren, die nogal wat van de eigenschappen van de concept van vier jaar geleden overneemt. En die staat in de herfst gewoon bij de dealer om de hoek.

Geen half werk

Kia kiest voor achterwielaandrijving en een geheel onafhankelijke wielophanging met gestuurde dempers. Dat moet ook best pittig sturen. Daarvoor is ene Albert Biermann aangetrokken. Die was voorheen bij BMW verantwoordelijk voor de rij-eigenschappen.

De prestaties

Kia verwacht het meest van een 2-liter viercilinder turbomotor. Daar sleurt het bedrijf al 258pk en 353Nm uit. Maar er komt ook een 3,3l V6 met twee turbo’s. Goed voor 370pk en 510Nm. Een achttrapsautomaat zorgt in beide gevallen voor de overbrenging. Schakelen gebeurt bliksemsnel en dat alles mist z’n effect niet. De snelste Kia (ooit!) gaat naar 100km/u in 5,1 seconde.

Lang, langer

De wielen van de Stinger gaan in grotere spreidstand dan bij z’n concurrenten. De wielbasis bedraagt 2.898 millimeter, fors langer dan de Audi A4 , de Infiniti Q50, de Lexus IS, de BMW 4 Serie Gran Coupé en zelfs de Lexus GS en Mercedes-Benz CLS. De lengte komt uit op 4.831 millimeter en de breedte op 1.869 millimeter.