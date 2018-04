Achter deze grille zit een nieuwe Lexus LS

Door: BV

Lexus bouwt z’n grootste limousine - de LS - inmiddels al 28 jaar. Maar zo, euhm, opmerkelijk als nu, oogde die nog nooit. Lexus noemt de transplantatie van z’n flamboyante grille en de injectie (vooral ter hoogte van de C-stijl) van een dosis Panamera, ‘sterk en uniek Japans’. Dat koetswerk rust op een meer dan 3,1m lange wielbasis die deel uitmaakt van een nieuw achterwielaangedreven platform. De buitenafmetingen zijn met een lengte van 5,23m en een breedte van 1,90m ruwweg gelijk aan die van een 7-Reeks of S-Klasse, maar hij steekt de twee Duitsers naar de kroon op vlak van wielbasis.

De nieuwe LS moet de best sturende uit geschiedenis zijn. Daarvoor is een actieve stabilisatorstang in het leven geroepen, samen met onafhankelijk van elkaar (elektronisch) aan te sturen wielen. De 3,5l V6 met dubbele turbo zorgt voor een krachtreserve van meer dan 400pk en 600Nm en dat is voldoende voor een sprint van minder dan 5 seconden. Een automaat zorgt ervoor dat je je weg niet verliest in de 10 versnellingen.