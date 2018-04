Mercedes-AMG GT was niet straf genoeg

Door: BV

AMG bestaat dit jaar een halve eeuw. En daarom wordt er een tandje bijgestoken. Enkele speciale series - waaraan natuurlijk niet te ontsnappen valt - volstaan niet. Voor de AMG GT is er in elk geval al een opfrisbeurt. Die omvat een snoet vol lamellen én wat meer vermogen. De sportauto had dat blijkbaar nodig.

Cosmetisch is de 'Panamericana'-grille het grootste nieuws. De AMG R, de absolute topper van het leveringsgamma, had die al. Nu zit die dus op alle AMG GT’s. Best sneu voor wie zo’n R bestelde.

AMG GT C Coupé

De AMG GT C Coupé is ook nieuw. Net als bij de Roadster moet die een brug slaan tussen de AMG GT S en de R. Het vermogen van de geblazen achtcilinder bedraagt daartoe 557pk bij een koppel van 680Nm. Daarnaast beschikt de GT C over een bredere carrosserie, een toegenomen spoorbreedte, achter- en vierwielsturing.

Het vermogen van de AMG GT R blijft onveranderd, te weten 585pk en 700Nm. Meer kracht is er daarentegen wel voor de 'gewone' AMG GT en de S-variant. Die eerste heeft er 14pk en 30Nm bijgekregen, waardoor het totaal op 476pk en 630Nm komt. De AMG GT S geniet voortaan 522pk en 670Nm, een winst van 12pk en 20Nm.