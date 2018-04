Nissan staat op scherp

Door: BV

Op het Salon van Detroit heeft Nissan deze Vmotion concept car onthuld. De tweede al, waardoor er ook “2.0” achter de naam staat. De auto zal model staan voor tal van toekomstige modellen van het merk. In de eerste plaats geeft het studiemodel de richting aan van de nieuwe Altima. Die middelgrote auto is populair in de VS.

De jongste Nissans, zoals de nieuwe Micra, zijn al scherp gelijnd. Maar er komt nog een schep bij. En onthoud de prominente V-grille. Die zal je in de toekomst vaker zien. Binnenin de Vmotion valt de minimalistische aanpak van Nissan op. Toch doet het interieur allesbehalve kil aan. Dit komt door de rijkelijke toepassing en fraaie mix van natuurlijke materialen als hout en aluminium.

Stijlvol is ook het gigantische display dat weliswaar verdeeld is in meerdere kleinere schermen, elk bedoeld voor specifieke doeleinden. Eén van die functies is het 'ProPilot'-systeem dat semiautonoom rijden mogelijk maakt. Ook Nissan gelooft namelijk dat het beeld van toekomstige mobiliteit uit vele (deels) zelfstandige rijdende voertuigen zal bestaan. Rijdt de Vmotion 2.0 in de autonome modus, dan licht diens diffuser op om dit kenbaar te maken aan omringende weggebruikers.