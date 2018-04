Kan een snelle Yaris Toyota wél hip maken?

Door: BV

Toyota heeft een nieuwe missie. Dat wil je tegenwoordig niet alleen meer op een betrouwbare manier van A naar B brengen, maar het wil zich ook meer en meer onderscheiden van de massa. De nieuwe Toyota CH-R doet al een poging, maar er zal meer nodig zijn om het imago van het Japanse bedrijf bij te spijkeren. Een snelle Yaris dan maar?

210pk sterk

Veel details zijn er nog niet, maar naast de twee plaatjes bij dit item, wil Toyota toch al kwijt dat het 210pk in de neus van z’n kleintje steekt. Dat is voldoende om uit te komen tegen een sportieve Renault Clio, of Peugeot 208 bijvoorbeeld. Het salondebuut voor de auto is voorzien voor het Autosalon van Genève in maart. Tegen die tijd zal de tong van de Japanners wel loskomen en weten we ongetwijfeld meer.