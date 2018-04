Justitie neemt wapens op tegen Renault

Door: BV

Het weekend wordt gedomineerd door sjoemelnieuws. Renault is één van de autobouwers die eerder al met de vinger werd gewezen. Dat gebeurde na eerdere testen. Omdat de testformules en meetmethodes erg complex zijn, wijzen slechte resultaten niet noodzakelijk op inbreuken.

In het geval van Renault vreest de Franse overheid dat er wel degelijk meer aan de hand is. Het Franse gerecht opent na de eerdere aanwijzingen dan ook een officieel onderzoek. Dat leidt overigens nog niet meteen tot een beschuldiging. Renault zit dus nog niet in hetzelfde straatje als Volkswagen of Fiat-Chrysler.