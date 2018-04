Ford Mustang wordt sterker, oogt frisser

Door: BV

De Mustang wordt onder handen genomen. Optisch natuurlijk, maar er wordt ook aan techniek en technologie gespijkerd. En hij wordt sterker. De Amerikanen jubelen nu al, maar je moet ze wel vergeven dat er nog helemaal niets van cijfertjes wordt gelost. Marketing…

Meer injecteren

De brandstofinjectie is verbeterd. Daardoor zullen er meer pk’s komen bij de V8 (was 421) en de 2.3 Ecoboost (was 317). Beide motoren zijn gekoppeld aan een tientraps automaat. De V6, al voorbehouden aan kopers in de Verenigde Staten, is van het strijdtoneel verdwenen. Niemand wou hem.

Digitaal... alles

De échte Mustang-adepten zal de intrede van een digitaal instrumentarium niet als muziek in de oren klinken. Dat geldt ook voor de vele veiligheidssystemen waarmee Ford de Mustang bedelt. Pre-Collision Assist, Lane Departure Warning, Lane Assist en een Driver Alert System geven de indruk dat Ford niet zo veel vertrouwen heeft in de kopersgroep van de Mustang. Maar het bedrijf moet natuurlijk ook gewoon met z’n tijd mee.

Strak, heel strak

Een strakker afgesteld onderstel is tegenwoordig ook een populair facelift-item. Het uiterlijk aan de voorzijde spint garen bij een wat andere indeling van de verlichting en een verbrede grille. Aan de achterzijde van de vijf liter zien we vier uitlaatpijpen en wat andere achterlichten. De vernieuwde Mustang sptten, is vooralsnog niet aan de orde. In het najaar wordt hij in de Verenigde Staten los gelaten en ons continent is nog later aan de beurt.