Lamborghini rouwt om Paolo Stanzani

Door: BV

Paolo Stanzani was ruim een halve eeuw geleden verantwoordelijk voor de Lamborghini Miura. Een auto die ervoor zorgde dat het merk met de stier in één klap serieus werd genomen.

Lamborghini Miura en Countach

Toen de Miura in 1966 werd gelanceerd was Stanzani nog maar 30 jaar jong. Hij zag het levenslicht op 20 juli 1936, studeerde aan de universiteit van Bologna en bleek een mechanisch genie toen hij op 25-jarige leeftijd in dienst trad van Lamborghini. Na de Miura werkte hij in Sant’Agata Bolognese ook nog aan de Espada, Jarama en Urraco. Maar zijn tweede hoogtepunt werd toch de Countach.