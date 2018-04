Deze auto’s bestaan omdat Enzo Ferrari iemand boos maakte

Ford GT40

Begin jaren zestig zat Ferrari in geldnood. Iets wat Ford, dat wel zo’n prestigieuze constructeur wou kopen, probleemloos kon oplossen. Maar Ferrari annuleerde de verkoop ter elfder ure. Het bedrijf had Ford alleen maar gebruikt om de prijs voor Fiat op de drijven. Enzo had immers geen zin in de Amerikanen. Het was een beschamende vertoning voor Ford, waarvan de toplui wraak zwoeren. Ford zou Ferrari verslaan, daar waar het op z’n best was: tijdens de 24-uurs race van Le Mans. De Ford GT werd gebouwd en in 1966 lukte het voor het eerst. Ze bleven ongenaakbaar tot 1969.