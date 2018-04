Toyota Yaris moet nog even mee

Door: BV

De vernieuwde Yaris hebben we eigenlijk al gezien. Als rallywagen. Maar die sleept zoveel aerodynamische hulpstukken mee dat je er maar met moeite het nieuwe onder zag. Nu is de opgefriste Yaris er ook echt. Hij doet volgende maand het Autosalon van Genève aan.

De Yaris is een oudje

De Yaris rijdt al rond sinds 2011. Hij ontving enkele jaren geleden al een facelift, maar Toyota is van mening dat het model er met enkele subtiele cosmetische wijzigingen nog even tegen kan. Vernieuwde bumpers, een ander verloop van de grille en opgefriste koplampen plus voortaan LED-achterlichten, en daarmee is alles ook zo'n beetje wel gezegd.

Nog harder speuren

In het interieur zijn de aanpassingen zowaar nog moeilijker te ontdekken, al spreekt Toyota wel degelijk van betere materialen en ergonomische aanpassingen. Belangrijkste wapenfeit: het centrale display meet voortaan 4,2 inch in diameter. Andere wijzigingen zijn de ventilatieopeningen met propeller-design, blauwe instrumentenverlichting en een stuurwiel met accenten in pianolak.

Veiliger is iedere Yaris zeker geworden, want Toyota Safety Sense is voortaan standaard. Het pakket omvat onder meer een Pre Crash Safety System met Autonomous Emergency Braking, Lane Departure Warning, Automatic High Beam en Road Sign Assist.

Grotere motor

Onderhuids is misschien wel het grootste nieuws te vinden. Daar vervangt een 1.5 liter benzinemotor de oude 1.3. De nieuwe VVT-iE viercilinder levert een vermogen van 111pk en is hiermee zo'n tien procent krachtiger dan zijn voorganger, terwijl het verbruik met 12 procent is teruggedrongen. Het koppel van de één-punt-vijf ligt op 136Nm, maar acceleratiecijfers vermeldt Toyota niet. Wel dat de vernieuwde Yaris – uiteraard – ook weer als hybride verkrijgbaar zal zijn.