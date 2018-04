Mensen worden dikker, crash test dummies ook

Door: BV

Bepalen wat er exact gebeurt bij een ongeluk is niet zo’n makkelijke klus. En sceptici stellen zich ook nu al vragen bij de efficiëntie van de controlesystemen. Zo test de EuroNCAP weliswaar auto’s op een frontale overlap van 40% bij een snelheid van 64km/u met een crashtestdummy van een gemiddeld gewicht. Maar wat zijn de gevolgen als je 25% overlap hebt bij 68km/u en je toevallig 15kg meer weegt dan het gemiddelde? Er zijn ernstige risico’s verbonden aan zo’n groot belang hechten aan één type tests.

Grote verschillen

Zelfs als je de omstandigheden van een ongeluk negeert, zijn er enorme verschillen in het menselijk lichaam. Geslacht, bouw, lengte en leeftijd spelen allemaal een rol. De afgelopen jaren werd de bevolking gemiddeld ouder en zwaarlijviger. En daarom moeten crashtestdummies mee evolueren, zeggen verschillende specialisten. Tenminste één Amerikaanse fabrikant werkt aan een alternatief. Een botspop die een 124kg wegende 70 jaar oude vrouw simuleert. Uit de eerste testen blijkt - weinig verrassend - al dat de bescherming in zo’n geval ruim onvoldoende is. Zo blijkt dat wat zwaardere personen een veel hoger risico lopen om onder de gordel door te schuiven. Het is dan ook veel waarschijnlijker dat ze zware verwondingen oplopen, ook in een auto die uitstekend scoort in gecontroleerde (gestandardiseerde) omstandigheden.