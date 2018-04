Gelekt: details Toyota Supra

Door: BV

Een nieuwe sportauto om naar uit te kijken is de Toyota Supra. En je kan ervan uitgaan dat hij al klaar is. De Russen beweren immers de brochure in handen te hebben. En daarin staan enkele details die tot nog toe een fel bewaakt geheim waren.

Toyota wekt de illustere Supra opnieuw tot leven voor een samenwerking met BMW. Daar zullen dezelfde technische componenten gebruikt worden voor een Z5. Maar veel meer informatie was er nog niet.

Welke details?

Welke informatie is er dan gelekt? Wel, de Supra zou 4,38m lang, 1,83m breed en slechts 1,28m hoog worden. Een klein beetje groter dan de BMW Z4 dus, wat klopt met de positionering. Maar wel met een gelijkaardige wielbasis, wat de sportieveling flinke overhangen zou opleveren. Dat is dan weer een zaak die door spyshots bevestigd wordt. Er wordt ook wat gezegd over het gewicht: tussen 1350 en 1.430kg. Afhankelijk van motor en uitrusting.

Over de motoren gesproken. Ook die beweert de Russische blog al te weten, namelijk een 192pk sterke viercilinder-turbobenzinemotor en een 340pk sterke zescilinder, eveneens geblazen. Oftewel, krachtbronnen uit de rekken van BMW. Niets over een hybride dus, terwijl daarover ook werd gefluisterd. Maar die is misschien voor later.