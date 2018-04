Deze Toyota denkt dat het een Bentley is

Door: BV

Er zijn altijd mensen die een andere auto kopen dan ze eigenlijk willen. Sterker nog, je kan er eigenlijk van uitgaan dat bijna niemand z’n droomauto effectief koopt. Er zijn altijd wel beslommeringen die dat in de weg staan. Daarom is het een ook een droomauto.

Net zo lang als er gedroomd wordt van bepaalde auto’s, zijn er mensen die de ambitie hebben om hun bestaande carros uit te dossen tot ze ergens anders op lijken. Heuse kit-cars, replica’s of gewoon hak- en knutselwerk. Deze Toyota Venza onderging het laatste. Eigenlijk is het een monovolume, maar hij wil een Bentley Bentayga zijn. De grille- en lichtunits rondom zijn daarvoor aangewerkt. En het is niet eens het slechtste werk. Of Bentley zo tevreden is dat een Toyota met z’n badges pronkt, dat is weer een ander verhaal.