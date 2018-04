800pk en V12 vatten Ferrari 812 Superfast samen

Door: BV

Ferrari geeft de opvolger van de F12 Berlinetta de naam 812 Superfast. En dat is geen poging om hun nieuwste creatie eigenschappen toe te dichten die het niet heeft, zoals wijlen de Daihatsu Applause (die geen applaus verdiende) of de Mitsubishi Carisma (die alles had behalve).

Neen, de 812 Superfast is een compromisloze sportwagen die zowel op de openbare weg als op het circuit het absolute summum aan rijbeleving moet garanderen.

6,5l V12

Kijk eens naar de prestaties en je weet meteen wat Ferrari bedoelt. De 6,5l twaalfcilinder ontwikkelt 800pk bij 8.500 t/min. En 1.500t/min eerder komt er ook nog eens 718Nm trekkracht vrij. Een knoert van een twaalfcilnder dus, met ook nog eens een hoog specifiek vermogenscijfer: 123pk/liter. Ferrari heeft ook al over de krachtigste in serie geproduceerde Ferrari ooit. Iets wat, geheel naar Italiaanse traditie niet klopt. Want het produceerde toch ook de LaFerrari. In een gelimiteerde oplage, dat wel, maar toch.

Er is meer

Want naast de nieuwe motor werd natuurlijk ook het onderstel herzien. De electronica heeft gewijzigde parameters en het uiterlijk is aangepast. De wat chiquere uitstraling van de F12 is verruild voor meer brutaliteit.

70 jaar Ferrari V12

De twaalfcilinder van Ferrari bestaat al 70 jaar. En dan moet je natuurlijk wel uitpakken met pittige prestaties. En kijk: de topsnelheid bedraagt ‘meer dan 340km/u’ en even vanuit stilstand 100km/u aantikken neemt niet meer dan 2,9 seconden in beslag.

De productie start later dit jaar. Hij is voor het eerst te zien op het Autosalon van Genève.