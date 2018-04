Opel Insignia is veel auto voor het geld

Door: BV

Opel heeft de orderboeken voor z’n nieuwe vlaggenschip Insignia geopend. Die is er in twee versies. De eerste is een vijfdeurs, waar de Duitsers de naam Grand Sport aan hangen (details hier). De tweede is een break die als Sports Tourer door het leven gaat (details hier). De nieuwe generatie is groter, aërodynamischer en meer hoogtechnologisch dan tevoren.

Standaarduitrusting

Opel vestigt al te graag de aandacht op zijn voetgangersdetectie, rijstrookassistent, actieve motorkap en aanraakgevoelig scherm.

Vanafprijs Opel Insignia

Opel opent de orderboeken voor de berline vanaf € 26.900 terwijl de break te koop is vanaf € 28.000.